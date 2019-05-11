Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что деление компании на части не решит ее проблем. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Отметим, что "расчленение" Facebook и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram предложил один из основателей социальной сети Крис Хьюз. Он отметил, что на данный момент компания Цукерберга стала слишком могущественной.

Однако, по мнению Цукерберга, предложение Хьюза не поможет решить проблемы соцсети. Он также назвал размеры компании ее преимуществом, а не недостатком, поскольку Facebook смогла позволить выделить на безопасность бюджет, превышающий весь доход компании.

"Поэтому я думаю, что если вам важны демократия и выборы, то вы хотите, чтобы такая компания, как мы, могла инвестировать миллиарды долларов в год в разработку инструментов для борьбы с вмешательством в выборы", - отметил Цукерберг.

Напомним, что компания Facebook удалила почти сотню аккаунтов из России, которые работали по Украине.

Также Цукерберг представил новый дизайн Facebook. Фото.