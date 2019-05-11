Перед игрой с "Александрией" футболисты донецкого "Шахтера" вышли необычных футболках. На поле спортсмены показались в одежде с изображениями своих матерей. Об этом в Instagram сообщает пресс-служба горняков.

На футболках были сделаны надписи: "Мама, я тебя люблю". Отметим, что признания в любви были сделаны на родном для каждого спортсмена языке.

Напомним, День матери отмечается каждый год во второе воскресенье мая в 85 странах мира, включая Украину. В 2019 году праздник приходится на 12 мая.

День матери - это международный праздник. В этот день принято поздравлять всех мам, а также женщин, которые ожидают появления малышей.

Фото: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что 11 мая Шахтер обыграл Александрию со счетом 2:1.

Также серия "Шахтера", который проигрывал в августе прошлого года, лучшая сейчас в Европе.