Около 1,4 тысяч представителей 187 стран заключили глобальный пакт, регулирующий экспорт пластикового мусора, пишет Deutsche Welle.

Подписание документа произошло в Женеве, Швейцария. Соглашение утвердили по итогам длившихся 12 дней консультаций, и оно является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Пакт обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран. Соглашение является обязательным для исполнения, указал исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет.

По данным присутствовавших на конференции экспертов, ежегодно в морях оказывается около 8 млн тонн пластиковых отходов. Ряд стран, в частности, США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают.

"При этом большая часть загрязненных смешанных отходов не может быть переработана и вывозится на свалки, сжигается или находит путь в океаны", - заявила эксперт экологической организации IPEN Сара Броше.

Напомним, что в Киеве сразу после выборов повысили тарифы на вывоз мусора.

Также Садовой показал проект соглашения с Порошенко об утилизации мусора во Львове в обмен на полную лояльность Самопомичи.