В Украине с 13 мая на дорогах страны заработают 100 приборов TruCAM. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 – на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", – сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Белошицкий напомнил, что стандарты остаются такими же, как и раньше. В частности, заблаговременно публикуется карта с отмеченными участками использования TruCam; стоят предупреждающие знаки и служебная машина с синими проблесковыми маячками.

"Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель – не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость. Остается только одно – следить за знаками и не нарушать... И помнить, что скорость – убивает", – добавил он.

В МВД напомнили, что тем водителям, кому предупреждения не достаточно, грозит ответственность – штраф 255 гривен (превышение более 20 км/ч) или 510 гривен (превышение более 50 км/ч).

Фото: МВД

Напомним, что опубликована карта, где именно и когда на дорогах Украины заработают десятки радаров TruCAM.

Также в патрульной полиции объяснили, как будут работать на дорогах радары TruCam.