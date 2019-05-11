Двухлетний мальчик, которого ранее удерживали в посольстве Дании в Киеве, покинул здание вместе с мамой. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дипломат отметил, что родители Даниэля договорились о дальнейшем совместном воспитании сына.

"В сложных жизненных ситуациях важно оставаться людьми. Только Даниэль вместе с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой. Мама и отец мальчика заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать своего сына", – рассказал министр.

Также Климкин поблагодарил коллег и главу МИД Дании Андерса Самуэльсена и всех, кто помогал в решении этой проблемы.

"Вместе сделали все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно менее травматично для ребенка", – подчеркнул он.

Фото: facebook.com

Напомним, что Климкин вмешался в историю с мальчиком из Запорожья, которого удерживают в посольстве Дании в Киеве.

Также малолетнего мальчика, которого удерживают в посольстве Дании в Киеве, осмотрел врач.