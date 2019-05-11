В субботу, 11 мая, донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 обыграл "Александрию". Об этом передает "Футбол 24".

Первый гол забили горняки. На 4-й минуте Давид Хочолава поразил врата соперника. После "желто-черные" играли в защиту и практически не ошибались в первой половине игры.

В середине тайма команда Владимира Шарана переместила игру подальше от своих ворот и даже проводила позиционные атаки. В результате с углового на 32-й минуте в ворота "Шахтера" забил ответный гол Евгений Банада.

Второй гол в ворота "Александрии" горняки забили на 60-1 минуте. Вывел вперед "горняков" Жуниор Мораес.

В конце концов, "Шахтер" удержал минимальное преимущество и получил очередные три очка. Уже в следующем туре "Шахтер" может оформить третье подряд чемпионство, если победит "Зарю". "Александрия" продолжает уверенно удерживать третью строчку.

Напомним, что Динамо сыграло вничью с Зарей. Видео голов.

Также Луческу-младший может пойти по стопам отца и возглавить донецкий Шахтер.