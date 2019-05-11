Петр Порошенко уволил замглавы АП Алексея Филатова. Это следует из указа №215/2019, который опубликован на сайте президента.

"Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя Главы Администрации Президента Украины. Президент Украины Порошенко. 11 мая 2019", - говорится в тексте указа.

Алексей Филатов

Отметим, что конце апреля ГПУ открыла уголовное производство по факту вмешательства замглавы АП Алексея Филатова в процесс отбора судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды.

Однако слухи об увольнении Филатова муссировались с начала апреля. Этому предшествовали другие обвинения.

Речь идет о ситуации с объявлением прокурором Константином Куликом подозрения Филатову о причастности к делу о махинациях бизнесмена Сергея Курченко, близкого к семье экс-президента Виктора Януковича. Нынешний замглавы АП, по версии Кулика, является соучастником схемы по легализации свыше $400 млн в ходе сделки о покупке Курченко "Украинского Медиа Холдинга" в 2013 году. В Генеральной прокуратуре говорят, что подозрения Кулика Филатову и другим лицам не имеют юридической силы.

Долгое время, включая период проведения выборов, Алексей Филатов якобы пребывал в заграничной командировке.

Месяц назад собеседник "Страны" отметил: "По поводу Филатова уже давно ходят слухи, что он, так же как и Борис Ложкин, с тревогой смотрит в свое будущее после смены власти, а потому стараются максимально сейчас перестраховаться. Тем более на фоне скандала с вынесением им подозрения по делу Курченко. И отъезд Филатова из Киева выглядит как его стремление отстраниться от участия в каких-то особо спорных с точки зрения закона действиях в виде давления на суды, например. Если даже слухи о его грядущем увольнении это неправда, эффективность Филатова, с точки зрения реализации задач президента, близится к нулю".