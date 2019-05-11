Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган решила в своем Twitter немного позлорадствовать по поводу ситуации вокруг отмены визита адвокатом президента США Дональда Трампа в Киеве из-за Сергея Лещенко.

Сарган считает, что Лещенко оказался в патовой ситуации после того как Джулиани назвал его "врагом Трампа", из-за которого он и отменил свой визит в Киев.

"Депутат-"жестяная челюсть" погорел как враг Трампа в окружении нового президента. Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, ища крайних. Беги, Сережа, беги!" - написала Сарган.

Напомним, что адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отменил свою поездку в Украину из-за врагов Дональда Трампа и США в окружении Зеленского, озвучил одно из их имен. В частности, Джулиани отметил, что одним из очень активных противников президента Трампа и сторонников Хиллари Клинтон являлся нардеп Сергей Лещенко.

Сам Лещенко заявил, что Джулиани был введен в заблуждение генпрокурором Юрием Луценко.

"Джулиани понял, что Луценко его систематически обманывал. Луценко врет, что дело "Бурисмы" закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко. Врет, что черная бухгалтерия сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет. Врет о том, что меня и Сытника осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата, и решение не вступило в законную силу", - сказал Лещенко.