В киевской школе №255 дети нарисовали плакаты, изображающие дружбу между Украиной и Россией. Ученики выступали за мир и прекращение войны.

Фото в Facebook опубликовал журналист Роман Синицин.

"255 школа. Киев. Дарница. Кого там тегать для начала СБУ, Районо, Кличко?" - отметил он, явно негативно воспринимая инициативу школьников.

В комментариях под постом, медлу тем, многие пользователи поддержали детей.

"Дети за мир и дружбу между народами и это прекрасно! Значит есть надежда, что все будет у нас хорошо", "А что такого на рисунках? Что плохого в мире? Если вы так остро реагируете на призывы к миру, то не делает это агрессорами именно вас?", "То есть вы хотите, чтобы война с Россией была вечной? Что не так написали дети? Они хотят мира с Россией и не слова о том, что Россия все делает правильно", - сказано в комментариях.

Фото: Скриншот

Напомним, что у Порошенко потратили миллионы на чернуху против Зеленского в пабликах "Цинічний Бандера", "Зрада/перемога" и других - расследование.

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