В Беларуси задержали россиянку со 100 килограммами наркотиков. Это 25-летний рекорд. Фото и видео
В Беларуси пограничники задержали 38-летнюю гражданку РФ, которая пыталась провезти в своем автомобиле более 100 килограмм экстази. Об этом сообщает Таможенный комитет страны.
Установлено, что россиянка ехала на автомобиле Chrysler из Польши через пункт пропуска "Домачево". Сотрудники таможни нашли в салоне и в багажнике ее машины тайники на электромагнитных замках. В них находилось 100 упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 килограмм и три брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 грамм. Химическая экспертиза показала, что это экстази и гашиш.
Отмечается, что это самая крупная партия психотропов, обнаруженных белорусской таможней на границе за 25 лет.
В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: customs.gov.by
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