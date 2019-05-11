В Беларуси пограничники задержали 38-летнюю гражданку РФ, которая пыталась провезти в своем автомобиле более 100 килограмм экстази. Об этом сообщает Таможенный комитет страны.

Установлено, что россиянка ехала на автомобиле Chrysler из Польши через пункт пропуска "Домачево". Сотрудники таможни нашли в салоне и в багажнике ее машины тайники на электромагнитных замках. В них находилось 100 упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 килограмм и три брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 грамм. Химическая экспертиза показала, что это экстази и гашиш.

Отмечается, что это самая крупная партия психотропов, обнаруженных белорусской таможней на границе за 25 лет.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: customs.gov.by

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