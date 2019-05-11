Во Львовской области сотрудник СБУ попал в смертельное ДТП
Во Львовской области произошло ДТП в котором пострадал сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом передает УНН.
Сообщается, что происшествие произошло в городе Новый Раздел. Автомобиль ВАЗ, под управлением местного жителя 1992 года рождения, выехал на встречную полосу где столкнулся с автомобилем Mercedes под руководством сотрудника СБУ. В результате столкновения водитель ВАЗ погиб.
Территориальным управление ГБР начато досудебное расследование по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео момента ДТП с участием трех авто на светофоре в Чабанах под Киевом.
Также в Киеве двое военных на ВАЗе погибли в ДТП, возвращаясь домой с учений.
Напомним, что патрульные рассказали, где и как водители попадали в ДТП в Киевской области.