Во Львовской области произошло ДТП в котором пострадал сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом передает УНН.

Сообщается, что происшествие произошло в городе Новый Раздел. Автомобиль ВАЗ, под управлением местного жителя 1992 года рождения, выехал на встречную полосу где столкнулся с автомобилем Mercedes под руководством сотрудника СБУ. В результате столкновения водитель ВАЗ погиб.

Территориальным управление ГБР начато досудебное расследование по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео момента ДТП с участием трех авто на светофоре в Чабанах под Киевом.

Также в Киеве двое военных на ВАЗе погибли в ДТП, возвращаясь домой с учений.

Напомним, что патрульные рассказали, где и как водители попадали в ДТП в Киевской области.