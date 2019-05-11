Военизированный конвой не позволил врачам "скорой" вывезти режиссера Олега Сагана из зала суда в больницу. Врачи были заперты в "обезьяннике" вместе с обвиняемым. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Находившемуся под стражей в Херсонском СИЗО политзаключенному режиссеру Олегу Сагану 2 мая предъявили обвинительный акт. Дело передали в Соломенский суд Киева.

Как рассказал "Стране" адвокат Сагана Валентин Рыбин, суд продлил пребывание под стражей до судебного заседания, которое должно состояться 14 мая в 11.00.

Однако, по словам адвоката Светланы Новицкой, ее клиента не успели оформить в киевском СИЗО и выходные уже не будут оформлять: "Следовательно, незаконно опять должны этапировать в СИЗО Херсона".

Пока решались эти вопросы, Олегу Сагану стало плохо. Как рассказал "Стране" присутствующий на суде реаниматолог, глава союза Православных братств Украины Валентин Лукияник, "скорая" установила нестабильную стенокардию на фоне недавно перенесенного инфаркта и необходимость срочной госпитализации.

Олегу Саргану оказывают помощь. Фото: "Страна"

Однако, как сообщил Валентин Рыбин, "конвой СБУ препятствует врачам вывезти Сагана в больницу".

Препятствующие – без опознавательных знаков и в балаклавах, отказывались предъявлять адвокатам документы (прокуроры их не требовали) толкали бригаду "скорой". Одного врача заперли вместе с подсудимым в "обезъяннике".

Полиция, которую вызвал Рыбин, прибыла лишь через полтора часа. Но сразу после нее в суд прибыло полтора десятка мужчин спортивного телосложения в штатском, выволокли по полу тяжелобольного подсудимого и увезли в неизвестном направлении на глазах у прокуроров. Полицейские при этом отдавали им честь.

По словам супруги Сагана, возглавлял группу следователь Крымской прокуратуры (Киев, ул. Деловая, 24) Макаров Андрей Васильевич.

Группа прибыла на двух машинах: серая "Шкода Октавия" (гос. номер АХ 1942 ВЕ) и зеленый УАЗ "Буханка" (ВТ 5060 АН) с сине-желтой полосой, надписью "Специальная" и мигалкой. На УАЗе и увезли Сагана.

Напомним, украинский режиссер Олег Саган обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Саган находится за решеткой с ноября 2018 года. В соседней с ним камере находится директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

63-летний режиссер в последние годы вынужден был ездить на заработки в Россию, чтобы заработать на лечение жены. Ранее он работал на студии Довженко в Киеве и был продюсером программ на телеканале ТЕТ. Позже занимался церковной журналистикой и снимал документальные фильмы о жизни УПЦ.

После одной из поездок в РФ Сагана задержала СБУ - за создание и распространение материалов, призывающих к распаду Украины. 18 ноября 2018 года суд в Херсоне арестовал Сагана. Режиссер говорит, что доказательства ему подбросили.

В своем письме "Крик о помощи" к ОБСЕ и правозащитникам режиссер пишет об ужасных условиях содержания в СИЗО №28 и просит помощи для своей болеющей жены.