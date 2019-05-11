В Киеве на Днепровской набережной вандалы повредили памятник основателям города - Кию, Щеку, Хориву и систре Лыбидь. Об этом сообщает сообщество "Типичный Киев" в социальной сети Facebook.

"С памятника основателям Киева, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что под Черниговом радикалы сбросили памятник освободителю Киева от нацистов.

Также под Черкассами вандалы расстреляли памятник гетману Сагайдачному. Фото.

Кроме того, под Харьковом облили красной краской памятник-крест участникам АТО. Фото.

Напомним, четверо подростков и детей устроили погром на кладбище в селе Малая Антоновка. Дети находились в состоянии алкогольного опьянения.