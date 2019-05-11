В субботу, 11 мая, в Киеве сообщили о минировании аэропорта "Киев" ("Жуляны"), ТРЦ "Квадрат" на Воскресенке, ТЦ "Детский Мир", супермаркетах "АТБ" и "Варус", передает "Информатор".

Все сообщения о минировали начали поступать около 17:00. Ко всем объектам выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции, которые будут обследовать территорию.

Правоохранители проверяют здания и прилегающую к ним территорию на наличие взрывчатых веществ.

"Сегодня на электронный почте СБУ поступило сообщение о заминировании в Киеве аэропорта "Жуляны" и ряда супермаркетов. Также, на месте работают вибохотехникы, кинологи и следственно-оперативная группа, людей эвакуировали", - подтвердили в пресс-службе полиции Киева.

Напомним, что в Киеве массово сообщали о минировании жилых многоэтажек.

Также в Харькове одновременно заминировали 7 гостиниц.