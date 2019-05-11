В 28-м туре украинской Премьер-лиги матч между столичным "Динамо" и луганской "Зарей" закончился ничьей. Игра на киевском стадионе "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.

Первый гол уже на 11-й минуте забил Назарий Русин. Сравнить счет луганчанам удалось только во втором тайме на дополнительных минутах. Силас Араужо да Силва забил ответный гол со штрафного удара.

В результате "Динамо" набрало 62 очка и занимает в турнирной таблице УПЛ второе место. У "Зари" - 39 очков и пятая строчка.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо упустило очки в матче с Александрией в чемпионате Украины по футболу.

Также вратаря, спасшего "Динамо" от домашнего поражения от "Шахтера", назвали игроком тура.