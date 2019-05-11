Верховная Рада обратится в международные институции в связи с давлением России на коренные народы в РФ. Об этом сообщает сайт партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10125 "Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", соавторами которого являются народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, Оксана Юринец, Артур Герасимов и их коллеги из других фракций", - сказано в сообщении.

В пояснительной записке указано, что нужно усилить внимание к нарушениям прав коренных народов России и "требовать от Российской Федерации прекратить эти нарушения". Речь идет, в частности, "о системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России".

"Начиная с 2014 года Российская Федерация, одновременно с вооруженной агрессией против Украины, усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России", - говорится в информации.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады 5 марта 2019 года.

Отметим, что непосредственно в постановлении, как и в дополнении к нему, не упоминается "Идель-Урал". Он записан только на сайте БПП. Идель-Урал - это волжско-татарский легион, подразделение Вермахта, состоявшее из представителей поволжских народов.

В украинской версии Википедии указывается, что Идель-Урал - это термин, используемый для обозначения стран Поволжья: Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. В России такой термин официально не используется.

Напомним, что Международная благотворительная организация обвинила советника Порошенко в краже гуманитарной помощи на 20 миллионов.

Также Международный трибунал начал слушания по захвату моряков. Украина требует немедленного освобождения.