"К чему эта *опа?" Могилевская выложила пикантное видео с оголенными ягодицами
Известная украинская певица Наталия Могилевская во время отдыха в Египте опубликовала в Instagram соблазнительный ролик, где позировала в сексуальном наряде.
Не только наряд смутил поклонников, а и то, что он едва прикрывал упругие ягодицы певицы.
Поклонники певицы сошлись на мнении, что эти фото и характерные подобные снимки – крайне откровенно и недостойно имени артистки:
"Взрослая женщина, вам не стыдно", "Не ожидал от вас", "к чему эта голая *опа?", "и ты туда же...", - писали возмущенный фаны звезды.
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Между тем, некоторые поклонники отметили, что на публикацию откровенных фото, которые часто появляются в Могилевской в соцсети, певицу вероятно подталкивает именно новая любовь.
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