Известная украинская певица Наталия Могилевская во время отдыха в Египте опубликовала в Instagram соблазнительный ролик, где позировала в сексуальном наряде.

Не только наряд смутил поклонников, а и то, что он едва прикрывал упругие ягодицы певицы.

Поклонники певицы сошлись на мнении, что эти фото и характерные подобные снимки – крайне откровенно и недостойно имени артистки: 

"Взрослая женщина, вам не стыдно", "Не ожидал от вас", "к чему эта голая *опа?", "и ты туда же...", - писали возмущенный фаны звезды.

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В среду на моем мастер-классе в Харькове я готовлюсь говорить на любую тему. Мне очень интересно встретиться с вами. Поговорим о любви к себе в моей интерпретации? Я смогла похудеть и #РодитьсяЗаново только после того, как простила свои несовершенства. Полюбила все свои таланты, с благодарностью к Вселенной, которая меня ими одарила. Легко сказать. Но каковы инструменты? Как именно этого достичь? В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное - желание и труд. Я отправляюсь с тренинг-встречами по городам Украины с целью пробуждения желания жить и верить в себя, когда опустились руки. С целью поделиться опытом, как вернутся к жизни и #РодитьсяЗаново. Ждём всех 15 мая в РК «Мiсто» Харьков #могилевская #натальямогилевская #тренинг #довстречи #отдых #релакс #rixospremiumseagate #rixosmomments

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

 
Между тем, некоторые поклонники отметили, что на публикацию откровенных фото, которые часто появляются в Могилевской в соцсети, певицу вероятно подталкивает именно новая любовь.

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