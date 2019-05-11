В пятницу, 10 мая, на Донбассе в автомобильной очереди на контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения Марьинка умер 65-летний мужчина. Об этом в Facebook "Право на защиту".

"Мужчина чувствовал себя плохо еще по дороге в Красногоровку, поэтому поменялся с женой местами – она села на место водителя. И на подъезде к КПВВ сердечный приступ произошел повторно", – сказано в сообщении.

Врачи скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако помочь мужчине уже не смогли.

Напомним, что в штабе ООС объявили, когда откроется пункт пропуска "Марьинка".

Также на Донбассе закрыли сразу два КПВВ: Марьинку - из-за обстрелов, Гнутово - на реконструкцию.