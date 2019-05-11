В селе Скобелка Гороховского района Волынской области настоятеля общины УПЦ и его семью пытаются выселить из дома. Об этом на своей странице в Facebook написал глава пресс-службы епархии УПЦ Волынской области Олег Точинский.

По его словам, сторонники ПЦУ, которые уже захватили в Скобелке храм УПЦ, проигнорировав отказ общины переходить в новую церковную структуру. Теперь они занялись жилым домом священнослужителя.

"В Скобелке сторонники УПЦ КП / ПЦУ заблокировали дом священника УПЦ, который находится на территории захваченного ранее храма. Не имея никаких судебных решений, активисты требуют от священника с семьей покинуть дом. Просто сейчас они не впускают внутрь наших людей. Не исключен рейдерский захват помещения!" - говорится в сообщении.

Ранее в Минкульте заявили, УПЦ КП больше не существует.

Еще мы рассказывали, что Филарет собирается восстановить УПЦ КП и стать ее главой.