Катастрофа в Шереметьево. Пассажиры погибли даже успев не расстегнуть ремни
Пассажиры, которые погибли в авиакатастрофе в "Шереметьево", даже не успели расстегнуть ремни безопасности в самолете. Об этом передает ТАСС.
"Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.
Также информация о том, что забиравшие ручную кладь пассажиры помешали эвакуации из горящего самолета, не подтвердилась.
Напомним, что опубликована хронология событий в Шереметьево.
Также следователи пришли к выводу об ошибках экипажа.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!