Пассажиры, которые погибли в авиакатастрофе в "Шереметьево", даже не успели расстегнуть ремни безопасности в самолете. Об этом передает ТАСС.

"Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.

Также информация о том, что забиравшие ручную кладь пассажиры помешали эвакуации из горящего самолета, не подтвердилась.

Напомним, что опубликована хронология событий в Шереметьево.

Также следователи пришли к выводу об ошибках экипажа.