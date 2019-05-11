На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги. Хищник подошел к людям и вытащил из открытого кузова автомобиля походный холодильник с запасом еды.

На видео видно, как медведь зубами схватил похожий на чемодан черный ящик, быстро вытащил его из кузова и убежал. В этот момент охотники заметили пропажу.

Чтобы вернуть свой провиант мужчины стали стрелять в воздух, но медведь стал убегать еще быстрее. Охотникам так и не удалось вернуть холодильник.

Один из охотников заснял происходящее на камеру телефона.

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