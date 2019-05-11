34 судьи Окружного административного суда Киева, включая председателя Павла Вовка, не явились на обязательное квалификационное оценивание якобы по болезни, передает "Громадське".

"Семь судей пришли, 34 – нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", – пояснил член ВККС Михаил Макарчук.

Судьям Окружного админсуда Киева назначили новую дату экзамена – 21 мая.

Юрист Андрей Портнов отметил, что свыше 30 судей не явились на процедуру оценивания в Высшую квалификационную комиссию судей, так как их могли уволить по приказу Порошенко. Ведь Окружной суд в последнее время вынес немало решений, которые не понравились властям.

"Более 30 судей административного суда Киева из-за болезни не явились на процедуру оценивания в Высшую квалификационную комиссию судей, - издевательски сообщили СМИ, как бы намекая на противоправность поведения судей. Но я бы не спешил с такими амёбообразными оценками. Этих судей вызвали на внезапное оценивание с одной целью - уволить. А публичное указание об этом 18 апреля прямо на заседании СНБО озвучил уже почти проигравший к тому времени Порошенко, чем подтвердил, что именно ему подчиняется как бы независимая ВККС и это именно он управляет репрессиями против судей. Решение Главы ВККС вызвать на оценивание судей было прямым исполнением этого поручения Порошенко", - пояснил Портнов.

По его мнению, прямо в понедельник (13 мая) судьи должны начать комплекс жестких юридических мер в отношении причастных к реализации этих преступных приказов подчиненных Порошенко - главы ВККС Козьякова и зама главы АП Филатова.

"Глава ВККС уже во вторник-среду судебным решением должен быть отстранен от должности, а в отношении остальной преступной группировки должно уже в понедельник быть зарегистрировано заявление в ГБР об узурпации власти, вмешательстве в осуществление правосудия, давлении на суд, присвоении властных полномочий и злоупотреблении служебным положением", - подчеркнул юрист.

Также Портнов добавил, что активный ход этому делу должен быть дан сразу после потери неприкосновенности Порошенко. Должны быть допрошены члены СНБО, руководители администрации Президента и члены ВККС. В суде нужно получить доступ к их последним телефонным соединениям и электронным коммуникациям.

"Нужно изучить весь список посещений АП и ВККС и провести комплекс других неотложных следственных действий", - резюмировал юрист.

Напомним, что Андрей Портнов прокомментировал назначение пиарщика Порошенко в Нацсовет.

Также Портнов заявил, что вернется в Украину и рассказал какие уголовные дела могут быть против Пашинского и Парубия.