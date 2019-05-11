"Порошенко их приказал уволить". Почему одновременно заболели 34 судьи Окружного админсуда Киева
34 судьи Окружного административного суда Киева, включая председателя Павла Вовка, не явились на обязательное квалификационное оценивание якобы по болезни, передает "Громадське".
"Семь судей пришли, 34 – нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", – пояснил член ВККС Михаил Макарчук.
Судьям Окружного админсуда Киева назначили новую дату экзамена – 21 мая.
Юрист Андрей Портнов отметил, что свыше 30 судей не явились на процедуру оценивания в Высшую квалификационную комиссию судей, так как их могли уволить по приказу Порошенко. Ведь Окружной суд в последнее время вынес немало решений, которые не понравились властям.
"Более 30 судей административного суда Киева из-за болезни не явились на процедуру оценивания в Высшую квалификационную комиссию судей, - издевательски сообщили СМИ, как бы намекая на противоправность поведения судей. Но я бы не спешил с такими амёбообразными оценками. Этих судей вызвали на внезапное оценивание с одной целью - уволить. А публичное указание об этом 18 апреля прямо на заседании СНБО озвучил уже почти проигравший к тому времени Порошенко, чем подтвердил, что именно ему подчиняется как бы независимая ВККС и это именно он управляет репрессиями против судей. Решение Главы ВККС вызвать на оценивание судей было прямым исполнением этого поручения Порошенко", - пояснил Портнов.
По его мнению, прямо в понедельник (13 мая) судьи должны начать комплекс жестких юридических мер в отношении причастных к реализации этих преступных приказов подчиненных Порошенко - главы ВККС Козьякова и зама главы АП Филатова.
"Глава ВККС уже во вторник-среду судебным решением должен быть отстранен от должности, а в отношении остальной преступной группировки должно уже в понедельник быть зарегистрировано заявление в ГБР об узурпации власти, вмешательстве в осуществление правосудия, давлении на суд, присвоении властных полномочий и злоупотреблении служебным положением", - подчеркнул юрист.
Также Портнов добавил, что активный ход этому делу должен быть дан сразу после потери неприкосновенности Порошенко. Должны быть допрошены члены СНБО, руководители администрации Президента и члены ВККС. В суде нужно получить доступ к их последним телефонным соединениям и электронным коммуникациям.
"Нужно изучить весь список посещений АП и ВККС и провести комплекс других неотложных следственных действий", - резюмировал юрист.
Напомним, что Андрей Портнов прокомментировал назначение пиарщика Порошенко в Нацсовет.
Также Портнов заявил, что вернется в Украину и рассказал какие уголовные дела могут быть против Пашинского и Парубия.