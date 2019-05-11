В Оболонском районе Киева между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Один повалил второго на землю и начал избивать его. Когда потерпевший пытался подняться, его противник взял нож и отрезал ему ухо.

Об этом информирует прокуратура Киева.

В результате полученных травм в виде сотрясения головного мозга, ампутации левой ушной раковины, значительных ссадин лица и ран на внутренней поверхности правого плеча, пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, повлекшие непоправимое уродование лица.

Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако позже его задержали.

По результатам следствия и проведенных экспертиз 33-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее непоправимое уродование лица).

Готовится ходатайство о применении меры пресечения. За совершенное преступление злоумышленнику грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, что у школы в Ровно 30 мужчин устроили драку со стрельбой.

Еще мы писали, как в начале апреля в метро Киева приостановили движение поездов из-за жестокой драки.