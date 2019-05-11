Компания "Укрзализныця" отменит прицепные вагоны до Москвы в поездах из Ковеля и Жмеринки, чтобы освободить вагоны для внутренних перевозок. Издание LB.ua сообщает, что 19 мая состоится последний рейс поезда сообщением Москва-Ковель.

Кроме того, прекращает курсирование поезд Жмеринка-Москва, оставляя прицепные вагоны из Хмельницкого к Львовскому поезду по причине низкого пассажиропотока.

Поезд Хмельницкий\Жмеринка-Москва, теперь будет состоять из прицепных вагонов Хмельницкий-Москва к поезду №74 Львов-Москва. Прицепка вагонов будет проходит в Хмельницком, из-за чего поезд №74 меняет график и будет отправляться из Львова в 14:40 вместо 10:00, прибывать в Киев в 00:41 вместо 19:35, а прибывать в Москву - в 14:30 вместо 10:41.

В обратном направлении: выезд из Москвы в 17:42, из Киева - в 7:12, из Хмельницкого в 13:40 с прибытием во Львов в 17:57.

Отметим, что за 2018 года маршрут "Ковель-Москва" отличился наполненностью пасажиров на 80%. При этом прибыль составила 30 млн грн. При этом с 31 марта поезд № 78/73, 74/73 сообщением "Львов - Ковель – Москва", который ездил ежедневно, теперь курсировал только по нечетным числам месяца. В УЗ объяснили, что оптимизация железнодорожного сообщения с РФ связана с падением пассажиропотока.

С 5 февраля реже уже начали ходить поезда № 24/23 "Одесса – Москва" и № 56/55 "Хмельницкий – Москва" с группой вагонов "Москва – Жмеринка". Кроме того, в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, которые курсировали в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

Напомним, что "Укрзализныця" отменила часть поездов в Польшу.

Также "Укрзализныця" запускает беспересадочные вагоны Днепр - Перемышль.