В 28-м туре украинской премьер-лиги ФК "Мариуполь" не без проблем одолел "Львов" со счетом 2:0, передает УНИАН.

Отмечается, что "Мариуполь" мог выйти вперед на 39-й минуте матча, но Руслан Фомин не реализовал пенальти. На удар форварда среагировал голкипер Богдан Сарнавский.

Выйти вперед удалось хозяевам лишь на 74-й минуте - контратаку точным ударом завершил Александр Пихаленок. В компенсированное ко второму тайму время Александр Зубков удвоил преимущество "Мариуполя".

После этого матча мариупольцы набрали 39 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" - 30 очков и шестая строчка.

"Мариуполь" - ФК "Львов" - 2:0

Голы: Пихаленок, 74, Зубков, 90+2

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев (Тищенко, 87), Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Зубков, Пихаленок, Мишнев, Вакула (Сикан, 70), Фомин (Горбунов, 78).

ФК "Львов": Сарнавский, Висенте (Парамонов, 46), Адамюк, Борзенко, Насонов, Сабино (Шина, 68), Мартан (Приймак, 59), Педро, Липе, Пернамбуко, Бруно.

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