Сегодня, 11 мая, исполнилось два года, как Украина получила безвиз в страны Евросоюза и Шенгенской зоны. Об этой дате напомнили в посольстве при Евросоюзе.

"11 мая 2017 года Совет ЕС принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Ровно через месяц безвизов заработал. Безвиз – это новые возможности, знания, контакты и друзья", – сказано на странице посольства в Twitter.

Также глава дипломатической миссии в ЕС Дмитрий Кулеба в сети рассказал историю, связанную с безвизом.

"Кстати, сегодня день рождения безвиза. Мне недавно немецкий пограничник пожелал, чтобы Украина как можно быстрее стала членом ЕС и можно было пересекать границу вообще без очереди. Поэтому цель есть", – поделился дипломат.

Фото: twitter.com

Напомним, что в ЕС не видят причин отмены безвиза для украинцев.

Также в Евросоюзе согласовали безвиз для британцев после Brexit.