Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко назначили послом на Ямайку по совместительству. Соответствующий указ подписал Президент Петр Порошенко.

"Назначить Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в указе президента №213/2019.

Владимир Ельченко - украинский дипломат. С июля 2010 года по декабрь 2015 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации. После этого был назначен Постоянным представителем Украины при ООН. С января 2016 года - Постоянный представитель Украины в Совете Безопасности ООН.

Ямайка - островное государство, расположенное в Карибском море. Большинство курортов страны работают по системе "все включено". В страну едут туристы со всего мира для дайвинга и подводного плавания с трубкой.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко в последние дни своего президентства наградил 9 сотрудников АП.

Кроме того, он секретным указом вручил Демчине звание генерал-полковника.