Основатель компании SpaceX Илон Маск осенью предстанет перед судом по обвинению в распространении клеветы о британском дайвера Вернона Ансворта.

Последний в июле 2018 участвовал в операции по освобождению школьников из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает DW.

"Соответствующее решение принял в пятницу, 10 мая, федеральный судья в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Миллиардер пытался убедить судебную инстанцию ​​отклонить иск, однако не преуспел в этом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 15 июля прошлого года бизнесмен назвал Ансворта "педофилом" в своей заметке в соцсети Twitter после того, как тот в интервью CNN отклонил предложение Маска присоединиться к операции по спасению подростков и охарактеризовал действия американского предпринимателя как "пиар-ход".

Британец также в пренебрежительном тоне отозвался о мини-субмарине, призванной, по замыслу Маска, помочь в спасении детей и их футбольного тренера из пещеры Кхао Луанг.

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