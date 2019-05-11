5-7 процентов жителей оккупированных территорий Донбасса изъявили желание получить паспорт РФ. Об этом в Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

Такие цифры зафиксированы в администрациях ОРДЛО состоянием на 4 мая.

"Добровольно-принудительно" получателями российских паспортов могут стать "чиновники" местных администраций НВФ, участники силового блока НВФ (народная милиция, военизированные структуры (армия), МЧС и т.д.)", - сказано в сообщении.

Всего, согласно подсчетам, паспорта граждан РФ готовы получить до 31% граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.

Правозащитники отметили, что в печатных СМИ, местном телевидении идет активная пропаганда по выдаче паспортов РФ.

"Активно разгоняется месседж местными чиновниками, что следующим этапом со стороны России будет включение Донбасса в состав РФ", - говорится в тексте.

Ранее представитель МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов заявил, что 86% населения "республик" изъявили желание получить российское гражданство. По сравнению с данными правозащитников, это почти в три раза больше.

Также Кабмин введет санкции против чиновников РФ, причастных к выдаче паспортов на Донбассе.