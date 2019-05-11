В Днепровском районе Киева произошло трагическое происшествие. В одной из многоэтажек на Березняках обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку, передает "Информатор".

Как рассказали соседи погибших, они почувствовали неприятных запах на лестничной клетке 9 этажа и вызвали полицию и спасателей. Отметим, что тела нашли в квартире на 7-м этаже по улице Тычины, 11.

Сотрудники ГСЧС вскрыли дверь и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок — девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Ранее девочку с родителями искали в одной из групп района. Соседи говорят, что семья была не благополучная — злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали. Отметим, что полицию вызвали еще когда семья пропала. Однако квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на тот момент еще не было никаких оснований.

Что произошло и подробности инцидента будут выяснять правоохранители.

Представители полиции подтвердили, что в квартире было обнаружено два тела - женское и мужское.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" рассказывала, как патрульные в Киеве выбили дверь в квартиру, чтобы спасти пенсионерку с инсультом.

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