Актеры легендарного сериала "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли и Габриэль Картерис снова встретились на одной площадке. Об этом пишет Viva.

О том, что сценаристы решили дать новую жизнь легендарному сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" и снять продолжение картины, стало известно еще несколько месяцев назад. В сети уже появился первый ролик со съемок культового сериала и новая фотография главных героев. В новых сериях авторы ленты покажут жизнь героев спустя 30 лет.

В продолжении картины поклонники увидят почти всех полюбившихся героев: Дженни Гарт (Келли Тейлор), Йен Зиринг (Стив Сандерс), Брайан Остин Грин (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсон Пристли (Брэндон Уэлш) и Габриэль Картерис (Андреа Цукерман).

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