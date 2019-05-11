9 мая скончалась народная артистка России Нелли Короленко. На момент смерти ей было 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Малого театра в Москве.

"Малый театр постигло горе - 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни Народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко", - сказано в сообщении.

Через две недели ей бы исполнился 81 год. Актриса играла в Малом театре 60 лет. За ее спиной около 50 ролей. Их диапазон был невероятно широк: она играла как классику, так и современный репертуар. Последней пьесой, в которой сыграла Короленко, стала "Мария Стюарт" Фридриха Шиллера, где она исполнила роль Анны Кеннеди.

В 1960 году Нелли Короленко впервые блеснула на экране, сыграв Ленье в картине Маноса Захариаса "Ловцы губок". В киноленте она появились со своим мужем Юрием Васильевым, который обрел популярность после выхода фильма "Москва слезам не верит". Там он исполнил главную роль, которая и стала его дебютом.

Нелли Короленко. Фото: vesti.ru

Напомним, что в Москве умерла Аксинья из "Тихого Дона", актриса Элина Быстрицкая.

Также мы писали, что умер актер Иван Бортник, сыгравший в фильме "Место встречи изменить нельзя".