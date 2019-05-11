Информация о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры Украины.

Поместный собор УПЦ КП 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, прекратил деятельность церкви путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины.

После этого Министерство культуры приказом от 30 января 2019 года зарегистрировало устав религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)". Также этим приказом были отменены приказы министерства о регистрации УПЦ КП.

Таким образом религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата и религиозная организация "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" фактически прекратили свою деятельность.

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