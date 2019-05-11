Президент России Владимир Путин упал на льду после хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая.

Как пишет ТАСС, президент России после матча объезжал трибуны, не заметил лежащего на льду коврика и плашмя упал на него. Коллеги по команде пытались остановить президента РФ, но не успели.

После матча появилась информация, что президент РФ в том хоккейном матче стал автором 10 заброшенных шайб, однако позднее организаторы скорректировали протокол встречи - на его счету девять голов.

Отмечается, что гала-матч посетил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Ранее "Страна" сообщала, что несколько лет назад Владимир Путин выходил на лед во время матча НХЛ.

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