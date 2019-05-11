В Киеве в рамках выполнения проекта Киевсовета "О запрете курения" собираются запретить выкладку сигарет на кассах в супермаркетах и в прикассовой зоне. Об этом в эфире передачи "Киев LIVE" сообщил заместитель Киевского городского головы Владимир Прокопов.

"Проект решения "О запрете курения" предполагает, что будет запрещена выкладка сигарет в таком виде, как мы сейчас видим: когда доходя до кассы все, что на ты видишь - это сигареты различных брендов. Так, чтобы точно не забыть их приобрести", - сказал Прокопов.

По его словам, задача властей не в том, чтобы вынудить курящих бросить свою вредную привычку, а чтобы к ней не пристрастились новые люди.

О проекте решения "Про запрет курения" - 21:55. Видео: YouTube/ Телеканал Київ

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