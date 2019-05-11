Погода в воскресенье, 12 мая, в Украине будет одной из самых теплых в Европе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

"Зонты в ближайшее время останутся в Украине актуальными. Дожди, грозы. Местами осадки будут чередоваться с прояснениями", - написала Наталья Диденко.

В Европе циклон царит над Италией, антициклон - над Великобританией. Циклон над севером Скандинавии затрагивает Украину хвостами атмосферных фронтов. Некоторые хвосты итальянского циклона также касаются нашей территории.

Украина, 12 мая, превратится в одну из самых теплых стран Европы, уточняет Диденко. В большинстве областей завтра днем ​​ожидается +18...+24 градусов, в Крыму и Одесской области +15...+20 градусов. В Киеве в воскресенье вохможны дожди, местами с грозами. Температура воздуха комфортная: днем +​​18...+20 градусов, ночью +10...+13 градусов.

"В дальнейшем. Сколько видит синоптический глаз - дожди, местами с грозами. Однако тепло, разве что в первую половину следующей недели на западе Украины температура воздуха понизится на несколько градусов. Подстраиваемся под природу наконец, радуемся каждой сохраненной от шашлыков полянке, радуемся, что у нас не +39 градусов", - написала Диденко.

Скриншот, карта: t.me/PohodaNatalka

Напомним, синоптик рассказала, какую погоду ждать в Украине на выходных.

Также, мы писали, что синоптик объяснила, почему дожди в ближайшие дни не отпустят Киев.