В Днепровском районе Киева между полицейским и водителем авто произошел конфликт, в результате которого коп якобы ударил мужчину в грудь. Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

Инцидент произошел еще 9 мая. После удара мужчина впал в кому, а на следующий день умер.

"В районе ДВРЗ в результате непонятного конфликта полицейского и мужчины-водителя, правоохранитель ударил мужчину в область сердца (по словам потерпевшей стороны) и тот упал в клиническую кому. Нам стало известно, что 10.05.2019 человек умер, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

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