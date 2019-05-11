За последние полвека на планете в результате промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека вымерло около 20% видов животных. Об этом свидетельствуют данные IPBES.

По состоянию на 2019 год общий земной объем добычи возобновляемых и невозобновляемых ресурсов составляет порядка 60 миллиардов тонн, тогда как в 1980 году эта цифра была в два раза меньше. Производство сельхозпродукции с 1970 года выросло на 300%, на нужды сельского хозяйства и животноводства в мире тратится порядка 75% пресной воды и около трети объёма суши. В то же время продуктивность земной поверхности за указанные годы упала на 23%.

С 1980 года в 10 раз увеличился объем мусора из пластика в водоемах, морях и океанах. Ежегодно в Мировой океан сбрасывается порядка 300–400 тонн токсичных отходов и тяжелых металлов, из-за чего образовалось около 400 "мертвых зон", по площади превосходящих Великобританию и занимающих 245 тысяч квадратных километров. Также с 1992 года вдвое увеличилась площадь городов.

Все это привело к тому, что около миллиона видов животных на земле находится под угрозой вымирания, в частности, это касается порядка 40% амфибий, 33% кораллов и около трети морских млекопитающих и других.

Напомним, под Николаевом создали искусственный остров для редких и исчезающих птиц.

Также мы писали, что биологи нашли у вымирающих азиатских слонов индивидуальные черты характера.