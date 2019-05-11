Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый готов идти в парламент, а также бороться за место премьер-министра Украины. Об этом он заявил на съезде партии в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, его деятельность как городского главы подходит к концу. "Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Владимир изъявил желание остаться на своем посту и после выборов в Раду.

"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал ранее Гройсман.

Также мы рассказывали, что Вакарчук намерен объявить о своем походе на парламентские выборы.