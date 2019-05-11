В 2019 году в Украине урожай зерновых должен превысить 72 миллиона тонн, а это на 2,6 миллионов тонн больше, чем в 2018 году. Об этом со ссылкой на прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) пишет "Корреспондент".

При этом ожидаемый объем экспорта зерновых должен увеличиться до 50,7 млн тонн, что на 300 тыс. тонн больше, чем год назад. Повышение производства пшеницы в Украине благодаря благоприятным погодным условиям возможно до 29 млн тонн (+4 млн тонн). Экспорт пшеницы составит 19 млн тонн (+2,5 млн тонн).

А вот кукурузы в Украине произведут меньше - около 33 млн тонн (-2,8 млн тонн), ее экспорт снизится до 27 млн тонн (-2,5 млн тонн). Производство ячменя, по прогнозам USDA, составит 9 млн тонн (+1,4 млн тонн), экспорт – 4,5 млн тонн (+300 тыс. тонн).

При этом по состоянию на 10 мая Украина уже экспортировала 43,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 25% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года.

Напомним, "Страна" писала о том, как мировой зерновой кризис взвинтит цены на продукты в Украине.

Также сообщалось, что в прошлом году Украина сократила экспорт зерновых.