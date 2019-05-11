В субботу, 11 мая, в Полтаве проходит забастовка частных перевозчиков: чтобы добиться повышения тарифов на проезд, они не вышли на маршруты. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что сейчас в Полтаве проезд в маршрутках стоит 5 гривен, перевозчики же требуют повысить цену хотя бы до 6 гривен. 11 мая на маршрутах нет ни одного автобуса частных перевозчиков. Жители города вынуждены пользоваться троллейбусами.

В пятницу, 10 мая, состоялось заседание городской комиссии по вопросам транспорта, на котором поднимался вопрос о повышении тарифов, однако решение не было принято. Тогда же частные перевозчики предупредили об остановке работы с 11 мая.

Исполняющий обязанности мэра Полтавы, секретарь горсовета Александр Шамота на своей странице в Facebook заявил, что перевозчики хотели устроить "мятеж", а срежиссирован он был "определенными политсилами".

"Что вчера произошло!? Провалившийся мятеж перевозчиков, срежиссированный определенными политсилами... Перевозчики пытались вместе с их союзниками в городском совете протащить это решение!.. По плану, в субботу должно было состояться внеочередное заседание исполкома, где должны были повысить проезд. А план был такой: протягиваем через комиссию и на субботу требуем созыва исполкома, где и заставляем повысить тариф, и в понедельник едем уже по 6!", - написал он.

Также Шамота проанонсировал, что на сегодняшнем заседании комиссии перевозчики снова повторят свои требования.

"На 10:00 запланировано продолжение комиссии, будут попытки повторно внести этот вопрос в повестку дня, поэтому обращаюсь к полтавчанам прийти и помочь отстоять законную процедуру пересмотра тарифа...", - написал он.

А заместитель городского главы Алексей Чепурко считает, что тариф на перевозки необходимо повышать. Сейчас в Полтаве проезд в маршрутках стоит 4-5 гривень за поездку, перевозчики уже неоднократно требовали от местных властей повысить цены на проезд.

Скриншот: Facebook/ Олександр Шамота

Напомним, Омелян дал украинским маршруткам еще 11 лет жизни.

Также мы писали, что во Львове решили поднять стоимость проезда с 5 до 8 гривен. Но потом горсовет передумал.