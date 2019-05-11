Трое жителей Белой Церкви, угрожая оружием, отобрали у местного предпринимателя тушки двух индюков и скрылись на BMW. Об этом рассказал заместитель начальника главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел накануне днем. Трое мужчин 1977-1996 годов рождения напали на местного предпринимателя, который также рассказал, что ему угрожали автоматом Калашникова.

Злоумышленников задержали по горячим следам. У них отобрали похищенные тушки индюков и изъяли макет автомата АК-74.

Аброськин отметил, что задержанным грозит от семи до десяти лет заключения.

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