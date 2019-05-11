Президент Петр Порошенко подписал протокол допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев, который до этого не подписывал с ноября 2016 года.

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передают "Украинские новости". "Да, подписал. Вчера", - сообщил он.

По его словам, также 10 мая состоялся дополнительный допрос Порошенко по делам Майдана. Он отметил, что следственные действия состоялись в Администрации президента.

Напомним, первый раз генеральная прокуратура допросила Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана 18 ноября 2016 года. С того времени он не подписывал протокол допроса.

Ранее "Страна" сообщила, что Петр Порошенко секретным указом вручил Демчине звание генерал-полковника.