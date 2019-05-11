Окружной административный суд Киева рассмотрел иск от "Института правовой политики и социальной защиты имени Бережной", который требовал запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать закон об украинизации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрев заявление общественной организации, в котором речь шла о том, что права ее членов нарушены действиями председателя Рады, суд отказался запретить Парубию подписывать закон о функционировании украинского языка.

Суд считает, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий спикера парламента в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства.

Также при рассмотрении данного заявления судом было установлено, что депутатами Рады, согласно "Регламенту Верховной Рады Украины", инициирована процедура отмены решения парламента о принятии языкового закона.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о тотальной украинизации. "За" проголосовали 278 нардепов от БПП, Народного фронта, Радикалов Ляшко, Самопомощи и БЮТ.

Также мы писали, что по состоянию на 3 мая в Раде уже появилось 4 постановления об отмене закона о тотальной украинизации.

А глава парламента Андрей Парубий еще 26 апреля заявил, что Рада рассмотрит все постановления 14 мая, и если они не будут поддержаны, он неотложно подпишет закон о языке и передаст его на подпись президенту.

Кроме того, в Раде появилась петиция против закона о тотальной украинизации, которая набрала более 2 тысяч подписей.