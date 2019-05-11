Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который объявил, что Зеленский окружен врагами Трампа и отменил визит в Украину, заявил, что экс-вице-президент США Байден вынудил Киев уволить Виктора Шокина с поста главы ГПУ. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

Рудольф Джулиани объявил, что Владимира Зеленского окружают враги Трампа и даже США, сказал, что один из этих людей был признан причастным к оказанию помощи демократам на американских выборах 2016 года. Он сказал, что решение об отмене визита в Украину не имеют никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Джулиани сказал, что он мог бы озвучить факты, которые являются "невероятно компрометирующим свидетельством о членах [Демократического национального комитета], членах кампании Клинтон, которые участвовали в сборе в Украине информации, которая была направлена против Трампа.

Адвокат президента США также указал на свидетельства того, что бывший вице-президент Джо Байден неправомерно оказал давление на президента Украины Петра Порошенко и парламент Украины, чтобы они уволили генерального прокурора Виктора Шокина в марте 2016 года.

В то же время сын Байдена, Хантер, работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, принадлежащей олигарху Николаю Злочевскому, который, в свою очередь, расследовал этот же прокурор.

Вскоре Шокин был уволен украинским парламентом. Покинув свой пост, Байден признался на видео, что пригрозил, что США потребуют 1 миллиард долларов в виде гарантий по кредитам, если Шокин не будет уволен. "Эти факты в конечном итоге придется расследовать", - сказал Джулиани.

Напомним, адвокат Трампа хотел убедить Зеленского провести расследование "сговора" Клинтон.

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