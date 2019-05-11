Избранный президент Владимир Зеленский на встрече с послом Китая в Украине Ду Веем обсудил развитие сотрудничества между странами. Об этом он написал в Twitter.

"Обсудили развитие сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский требует от депутатов парламента проголосовать за дату инаугурации на 19 мая.

В частности, он раскритиковал действия нынешнего президента Петра Порошенко, сравнив его с туристом в египетском отеле.

"Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола", - заявил Зеленский.

Еще мы писали, что адвокат Трампа внезапно отменил свой визит в Украину.