Команда Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором новоизбранный президент пообещал реагировать на обращения украинцев в интернете. Ролик появился на странице Команды Зе в Facebook.

"Наведем порядок в стране - сделаем народовластие. Готовы повлиять на состояние политической жизни в стране? Пусть народ на улицах выскажет свое мнение. Есть проблема в Украине которая вас беспокоит - напишите ее в комментариях. Самые актуальные разберем в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично. Поехали", - сказано в описании к видео.

Сюжет самого ролика следующий: главный герой - видеоблогер Русик, прославившийся роликами Зе-команды, в которых он рассказывал о нюансах процесса голосования - рубит в селе дрова, к нему подходят люди, которые высказывают недовольство, что он им не объясняет больше об их правах. Русик отмахивается от людей, что вызывает их еще большее возмущение. После этого главный герой, облаченный в одежду простого сельчанина с бородой, срывает с себя рубаху, под которой оказывается футболка и рубашка, отрывает бороду и обретает современный вид. Он в формате блога обращается к своим зрителям.

"Так издавна сложилось, что народ и власть жили всегда на одной планете, но в разных вселенных. И мы первые, кто придумал такой инструментарий, который поможет навести порядок в стране: с помощью привлечения обычных жителей в общественную и политическую жизнь. Как это работает? Вы пишете в комментариях проблему, которая вас волнует больше всего....", - говорит герой ролика.

После этого его в кадре сменяет Владимир Зелнеский и продолжает: "А я обращаю на это внимание".

Видео: Facebook/ Команда Зеленського

Напомним, Зеленский 10 мая опубликовал видеообращение, в котором потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая, чтобы спасти страну от Порошенко.

Также мы писали, что у Зеленского предложили бесплатную помощь в проверке "Укроборонпрома".