За первый квартал 2019 года объем внутригосударственных переводов через системы перевода денег вырос почти на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Так, в пределах Украины сумма переводов составила 46,77 млрд грн или $1,713 млрд (в экв.) - 73,86% от общей суммы переводов; в Украину - $531 млн (в экв.) - 22,90% от общей суммы переводов.

Больше всего денег с начала года поступило из США (18%) и Израиля (15%).

Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. За пределы Украины за первый квартал 2019 года перевели 75 млн долларов (в экв.) - 3,24% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (33%).

Ранее мы отмечали, что в мире рекордно вырос объем денежных переводов.

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