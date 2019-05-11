Вечером в субботу, 11 мая, в Киеве могут ограничить работу трех станций метро из-за матча Динамо - Заря на НСК "Олимпийский". Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

После окончания матча возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". В КП подчеркивают, что речь не о закрытии, а лишь об ограничениях на этих станциях. Отметим, что начало матча запланировано на 17:00, матч продлится не менее 90 минут, соответственно, ограничения вступят в силу в 18:30 - 19:00.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Напомним, Динамо упустило очки в матче с Александрией в чемпионате Украины по футболу.

Также мы публиковали итоги жеребьевки полуфинала Кубка Украины.