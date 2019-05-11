Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который недавно заявил о сборе новой команды к выборам, готов после них снова возглавить правительство. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что важным приоритетом после выборов станет формирование сильной и сплоченной коалиции, от которой будет зависеть эффективность правительства.

Напомним, Гройсман считает нецелесообразным проведение досрочных выборов в Раду.

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